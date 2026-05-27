Минздрав распространит онлайн-заказ медицинских справок на все регионы России

В январе представитель мессенджера Мax сообщил «Ведомостям», что его пользователи теперь смогут записываться на прием к врачу посредством платформы. Сервис, внедрение которого проходит при поддержке Минздрава РФ, доступен в двух третях регионов страны. С помощью чат-бота или мини-приложения внутри мессенджера можно записаться на консультацию, перенести или отменить визит к специалисту. Найти сервис можно через поиск в Мax – верифицированные чат-боты отмечены специальной галочкой.