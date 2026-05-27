Минздрав распространит онлайн-заказ медицинских справок на все регионы России
По его словам, сейчас система тестируется в двух регионах – Чувашии и Тюменской области.
В перечень доступных для оформления онлайн документов войдут, в частности, сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности, документы об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также заключения для допуска несовершеннолетних к занятиям физкультурой.
Ваньков отметил, что цель инициативы – перевести часто запрашиваемые справки в электронный формат, чтобы граждане могли оформлять их через портал «Госуслуги» без необходимости личного визита в медучреждение.
Готовые документы, как ожидается, будут направляться пациентам через национальные цифровые сервисы и мессенджеры.
В январе представитель мессенджера Мax сообщил «Ведомостям», что его пользователи теперь смогут записываться на прием к врачу посредством платформы. Сервис, внедрение которого проходит при поддержке Минздрава РФ, доступен в двух третях регионов страны. С помощью чат-бота или мини-приложения внутри мессенджера можно записаться на консультацию, перенести или отменить визит к специалисту. Найти сервис можно через поиск в Мax – верифицированные чат-боты отмечены специальной галочкой.
Замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков отметил, что национальный мессенджер становится частью цифровой трансформации медицины, повышая доступность медицинской помощи и улучшая взаимодействие пациентов с системой здравоохранения. По его словам, уже более 7 млн пользователей получили в Мax уведомления о медицинских документах, включая справки и назначения лекарств.