Минпромторг разработал механизм компенсации затрат на оригинальные лекарства
Минпромторг России разработал проект постановления правительства об отборе проектов перспективных оригинальных лекарственных препаратов для медицинского применения. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
По оценкам Минпромторга, механизм позволит фармкомпаниям претендовать на компенсацию затрат на последней фазе клинических исследований и государственной регистрации оригинальных препаратов.
Первый отбор проектов запланирован на 2026 г., выплаты начнутся с 2027 г. В перечень включат препараты, являющиеся первыми в классе, то есть обладающие уникальным механизмом действия, ранее не представленным в мировой медицинской практике. Терапевтические направления будут согласованы с Минздравом России.
В Минпромторге рассчитывают, что инициатива простимулирует собственные разработки, увеличит инвестиции в создание новой фармацевтической продукции и ускорит переход отрасли от дженериковой модели к инновационной.
О работе над новым механизмом поддержки фармотрасли глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал в январе. По его словам, ведомство сможет компенсировать компаниям расходы на проведение последней фазы исследований.
Как писали «Ведомости. Здоровье», почти 70% всех упаковок лекарств в России производят отечественные предприятия. Внутри страны делают более 85% жизненно важных препаратов, причем значительная их часть производится по полному циклу – от фармсубстанции до готовой упаковки.