Христианский блок ФРГ выступил за запрет шенгена для россиян

6 мая Euractiv со ссылкой на конфиденциальные данные, распространенные среди правительств стран ЕС, писало, что Евросоюз в 2025 г. выдал россиянам более 620 000 шенгенских виз, что на 10,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Более 477 000 выданных виз были туристическими, что составляет около 77% всех виз, оформленных россиянам.