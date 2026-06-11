Христианский блок ФРГ выступил за запрет шенгена для россиян
Немецкие консерваторы из фракции ХДС/ХСС в Европарламенте выступили за запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Это следует из заявления фракции в X.
«500 000 российских граждан провели свой отпуск в Европе в прошлом году», – говорится в сообщении.
Христианский блок намерен «положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим».
6 мая Euractiv со ссылкой на конфиденциальные данные, распространенные среди правительств стран ЕС, писало, что Евросоюз в 2025 г. выдал россиянам более 620 000 шенгенских виз, что на 10,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Более 477 000 выданных виз были туристическими, что составляет около 77% всех виз, оформленных россиянам.
Издание сообщило, что данные о выдаче виз россиянам стали предметом споров между странами ЕС. Балтийские и североевропейские государства выступают за более жесткие ограничения, считая, что россияне не должны ездить в Европу ради туризма на фоне продолжающихся боев на Украине.