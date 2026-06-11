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Мадьяр впервые встретится с Фицо на саммите ЕС

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о предстоящей первой личной встрече с главой правительства Словакии Робертом Фицо. Переговоры запланированы на полях саммита Европейского союза, который пройдет 18–19 июня в Брюсселе, передает «РИА Новости».

О планах провести двусторонние консультации Мадьяр рассказал во время правительственного брифинга. По его словам, инициатива стала продолжением ранее состоявшегося телефонного разговора между двумя политиками. Как отметил Мадьяр, встреча будет посвящена вопросам развития двусторонних отношений между Венгрией и Словакией. Кроме того, стороны намерены обсудить сотрудничество в рамках Вышеградской группы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФа 4 июня заявила, что Россия внимательно отслеживает заявления нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений с Москвой, так и ситуации вокруг Украины. По ее словам, Москва рассчитывает, что венгерские власти будут принимать решения, исходя из интересов собственного народа и той ответственности, которую на них возложили граждане страны. В МИД РФ отметили, что дальнейшая оценка политики Венгрии будет строиться не на декларациях, а на практических действиях венгерской стороны.

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