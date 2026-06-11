Мадьяр впервые встретится с Фицо на саммите ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФа 4 июня заявила, что Россия внимательно отслеживает заявления нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений с Москвой, так и ситуации вокруг Украины. По ее словам, Москва рассчитывает, что венгерские власти будут принимать решения, исходя из интересов собственного народа и той ответственности, которую на них возложили граждане страны. В МИД РФ отметили, что дальнейшая оценка политики Венгрии будет строиться не на декларациях, а на практических действиях венгерской стороны.