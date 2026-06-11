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OFAC продлил лицензию на операции с банками РФ для сделок в атомной отрасли

Ведомости

Министерство финансов США продлило действие лицензии, позволяющей проводить операции с рядом российских банков, Банком России и Национальным клиринговым центром (НКЦ) в рамках сделок, связанных с гражданской атомной энергетикой. Об этом сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Новое разрешение будет действовать до 18 декабря 2026 г.

Согласно документу, до 00:01 по времени Восточного побережья США 18 декабря 2026 г. разрешаются операции, которые в иных условиях подпадают под ограничения, введенные исполнительным указом №14024, если они связаны с деятельностью в сфере гражданской атомной энергетики.

Под действие лицензии подпадают ряд крупных российских финансовых организаций, включая Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Росбанк, банк «Открытие», банк «Зенит», банк «Санкт-Петербург».

3 июня минфин США ввел санкции против крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex, обвинив компанию в содействии обходу международных ограничений и поддержке структур, находящихся под санкциями. В министерстве утверждают, что после начала американских военных операций против Ирана биржа помогала перемещать активы и средства за пределы страны. Американские власти также отмечают, что Nobitex продолжала функционировать даже в условиях ограниченного доступа к интернету внутри страны и обрабатывала транзакции на миллионы долларов. Глава минфина США Скотт Бессент также заявил, что иранские власти используют цифровые активы для обхода санкционного режима и вывода капитала за рубеж.

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