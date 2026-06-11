OFAC продлил лицензию на операции с банками РФ для сделок в атомной отрасли

3 июня минфин США ввел санкции против крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex, обвинив компанию в содействии обходу международных ограничений и поддержке структур, находящихся под санкциями. В министерстве утверждают, что после начала американских военных операций против Ирана биржа помогала перемещать активы и средства за пределы страны. Американские власти также отмечают, что Nobitex продолжала функционировать даже в условиях ограниченного доступа к интернету внутри страны и обрабатывала транзакции на миллионы долларов. Глава минфина США Скотт Бессент также заявил, что иранские власти используют цифровые активы для обхода санкционного режима и вывода капитала за рубеж.