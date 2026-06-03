США внесли в санкционный список крупнейшую криптобиржу Ирана
США ввели санкции против крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex, обвинив компанию в содействии обходу международных ограничений и поддержке структур, находящихся под санкциями. Об этом заявили в американском министерстве финансов.
В минфине США утверждают, что после начала американских военных операций против Ирана биржа помогала перемещать активы и средства за пределы страны. Американские власти также отмечают, что Nobitex продолжала функционировать даже в условиях ограниченного доступа к интернету внутри страны и обрабатывала транзакции на миллионы долларов.
Глава минфина США Скотт Бессент также заявил, что иранские власти используют цифровые активы для обхода санкционного режима и вывода капитала за рубеж.
Согласно данным американской стороны, контроль над криптобиржей осуществляют два представителя семьи Хараззи.
Бессент на Экономическом форуме имени Рейгана 29 мая сообщил, что США конфисковали примерно $1 млрд криптовалюты, которая принадлежит Ирану.
30 апреля американский министр говорил, что минфин США изъял иранские криптовалютные активы на сумму около $500 млн в рамках операции «Экономическая ярость». По его словам, операция, стартовавшая весной 2025 г., нацелена на то, чтобы лишить Тегеран финансовых ресурсов. Она включает конфискацию активов, заморозку банковских счетов и давление на иностранные государства с целью разрыва их экономических связей с Ираном.