Бессент: США конфисковали у Ирана криптоактивы на $500 млн
Минфин США изъял иранские криптовалютные активы на сумму около $500 млн в рамках операции «Экономическая ярость». Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
По его словам, операция, стартовавшая весной 2025 г., нацелена на то, чтобы лишить Тегеран финансовых ресурсов. Она включает конфискацию активов, заморозку банковских счетов и давление на иностранные государства с целью разрыва их экономических связей с Ираном.
Бессент отметил, что меры уже оказали существенное влияние на экономику страны. По его оценке, иранский риал обесценился на 60–70% к доллару США.
24 апреля минфин США сообщал о заморозке $344 млн на связанных с Ираном криптокошельках в рамках той же операции. Тогда Бессент подчеркивал, что меры направлены на лишение Исламской Республики возможности «генерировать, перемещать и репатриировать денежные средства».
30 апреля Axios писал, что Пентагон проведет брифинг для Трампа по вопросу потенциальных новых атак на Иран. По словам собеседников портала, план предусматривает «короткую и мощную» волну атак, после которой Вашингтон постарается вернуть иранские власти к переговорам с большей гибкостью.