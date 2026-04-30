CNY Бирж.10,977+0,6%YAKG43,1+0,35%VEON-RX65,4-2,1%IMOEX2 657,51+0,67%RTSI1 119,19+0,78%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,66+0,21%
Политика /

Бессент: США конфисковали у Ирана криптоактивы на $500 млн

Ведомости

Минфин США изъял иранские криптовалютные активы на сумму около $500 млн в рамках операции «Экономическая ярость». Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

По его словам, операция, стартовавшая весной 2025 г., нацелена на то, чтобы лишить Тегеран финансовых ресурсов. Она включает конфискацию активов, заморозку банковских счетов и давление на иностранные государства с целью разрыва их экономических связей с Ираном.

Бессент отметил, что меры уже оказали существенное влияние на экономику страны. По его оценке, иранский риал обесценился на 60–70% к доллару США.

24 апреля минфин США сообщал о заморозке $344 млн на связанных с Ираном криптокошельках в рамках той же операции. Тогда Бессент подчеркивал, что меры направлены на лишение Исламской Республики возможности «генерировать, перемещать и репатриировать денежные средства».

30 апреля Axios писал, что Пентагон проведет брифинг для Трампа по вопросу потенциальных новых атак на Иран. По словам собеседников портала, план предусматривает «короткую и мощную» волну атак, после которой Вашингтон постарается вернуть иранские власти к переговорам с большей гибкостью.

