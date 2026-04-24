YDEX4 284,5-1,35%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,49-0,7%
Главная / Политика /

Минфин США сообщил о заморозке $344 млн на связанных с Ираном криптокошельках

США продолжат блокировать связанные с Ираном криптовалютные кошельки в рамках операции «Экономическая ярость», объем замороженных средств превысил $344 млн, заявил в соцсети X министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы будем отслеживать все деньги, которые Тегеран отчаянно пытается вывести за пределы страны», – написал он.

По словам Бессента, меры принимаются, чтобы лишить Исламскую Республику возможности «генерировать, перемещать и репатриировать денежные средства».

24 апреля телеканал CNN сообщил, что в Исламабаде состоится новый раунд переговоров Ирана и США. По данным издания, президент США Дональд Трамп отправил своих спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера на встречу с главой МИД Исламской Республики Аббасом Арагчи.

Позже агентство Tasnim опровергло эту информацию, подчеркнув, что Арагчи в ходе визита в Пакистан проведет консультации с представителями страны. Они обсудят двусторонние отношения и события в регионе, говорится в публикации. 

