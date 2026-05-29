Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX174,82-0,17%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,87-0,12%RGBITR782,22-0,09%
Главная / Политика /

Бессент рассказал о конфискации около $1 млрд иранской криптовалюты

Ведомости

США конфисковали примерно $1 млрд криптовалюты, которая принадлежит Ирану, заявил глава американского минфина Скотт Бессент на Экономическом форуме имени Рейгана.

«Мы, я полагаю, конфисковали около $1 млрд их криптовалюты», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

29 мая газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп так и не принял решения по сделке с Ираном после того, как завершилось двухчасовое совещание с его помощниками в Ситуационной комнате Белого дома.

При этом до начала встречи американский лидер заявил, что сегодня примет окончательное решение по поводу уже согласованной сделки с Ираном. Он подчеркнул, что Исламская Республика должна полностью отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив.

30 апреля Бессент говорил, что минфин США изъял иранские криптовалютные активы на сумму около $500 млн в рамках операции «Экономическая ярость». По его словам, операция, стартовавшая весной 2025 г., нацелена на то, чтобы лишить Тегеран финансовых ресурсов. Она включает конфискацию активов, заморозку банковских счетов и давление на иностранные государства с целью разрыва их экономических связей с Ираном.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте