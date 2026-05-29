Бессент рассказал о конфискации около $1 млрд иранской криптовалюты
США конфисковали примерно $1 млрд криптовалюты, которая принадлежит Ирану, заявил глава американского минфина Скотт Бессент на Экономическом форуме имени Рейгана.
«Мы, я полагаю, конфисковали около $1 млрд их криптовалюты», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
29 мая газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп так и не принял решения по сделке с Ираном после того, как завершилось двухчасовое совещание с его помощниками в Ситуационной комнате Белого дома.
При этом до начала встречи американский лидер заявил, что сегодня примет окончательное решение по поводу уже согласованной сделки с Ираном. Он подчеркнул, что Исламская Республика должна полностью отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив.
30 апреля Бессент говорил, что минфин США изъял иранские криптовалютные активы на сумму около $500 млн в рамках операции «Экономическая ярость». По его словам, операция, стартовавшая весной 2025 г., нацелена на то, чтобы лишить Тегеран финансовых ресурсов. Она включает конфискацию активов, заморозку банковских счетов и давление на иностранные государства с целью разрыва их экономических связей с Ираном.