Мединский: ИИ не вступит в Союз писателей России

Автор проекта, композитор и активист по защите авторских прав художников Эд Ньютон-Рекс заявил, что ИИ-индустрия «построена на украденной работе, взятой без разрешения или оплаты». По его словам, генеративный ИИ конкурирует с людьми, на чьих работах он обучается, лишая их средств к существованию, и призвал правительство защитить британских творческих работников и отказаться от легализации кражи их труда компаниями в сфере ИИ.