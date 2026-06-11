Мединский: ИИ не вступит в Союз писателей России
Искусственный интеллект не вступит в Союз писателей России, пока его возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Об этом заявил сам Мединский в ходе встречи с китайским автором, нобелевским лауреатом Мо Янем в Москве.
«Мы, конечно, ждем, когда нам напишет заявление искусственный интеллект, чтобы вступить в Союз писателей, но пока я здесь – мы его не примем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В марте около 10 000 писателей, включая Кадзуо Исигуро, Филиппу Грегори и Ричарда Османа, опубликовали «пустую» книгу в знак протеста против использования компаниями, занимающимися ИИ, их работ без разрешения.
Автор проекта, композитор и активист по защите авторских прав художников Эд Ньютон-Рекс заявил, что ИИ-индустрия «построена на украденной работе, взятой без разрешения или оплаты». По его словам, генеративный ИИ конкурирует с людьми, на чьих работах он обучается, лишая их средств к существованию, и призвал правительство защитить британских творческих работников и отказаться от легализации кражи их труда компаниями в сфере ИИ.