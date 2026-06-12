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Главная / Политика /

Новым министром обороны Британии стал замглавы МВД Джарвис

Ведомости

Король Карл III назначил заместителя министра внутренних дел Дэна Джарвиса новым министром обороны Великобритании. Это следует из сообщения на сайте британского правительства.

До прихода в МВД Джарвис служил офицером в парашютно-десантном полку, принимал участие в военных операциях в Ираке и Афганистане, а также в Косово и Сьерра-Леоне.

11 июня глава британского минобороны Джон Хили ушел в отставку. Решение принято из-за разногласий по поводу военных расходов: Хили обвинил премьер-министра Кира Стармера в том, что тот не выделяет государственные ресурсы для защиты острова.

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