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Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, Лукашенко охарактеризовал Россию как «уверенное в своей силе передовое государство» и одну из ведущих мировых держав. В поздравлении говорится, что Российская Федерация обладает мощным экономическим и оборонным потенциалом и выступает «гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации».

Особое внимание белорусский лидер уделил историческим связям двух народов. «Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов», – отметил Лукашенко.

Белорусский президент также пожелал Путину крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а гражданам России – благополучия и процветания.

Помимо главы российского государства поздравления по случаю Дня России получили председатель правительства РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

11 июня Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину в честь праздника России. Как отмечается, послание главы КНДР было передано российской стороне через чрезвычайного и полномочного посла КНДР в России Син Хон Чхора. Телеграмма была вручена представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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