Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, Лукашенко охарактеризовал Россию как «уверенное в своей силе передовое государство» и одну из ведущих мировых держав. В поздравлении говорится, что Российская Федерация обладает мощным экономическим и оборонным потенциалом и выступает «гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации».