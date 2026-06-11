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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается, послание главы КНДР было передано российской стороне через чрезвычайного и полномочного посла КНДР в России Син Хон Чхора. Телеграмма была вручена представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера 12 июня – рабочий день. «Традиционно День России, наш национальный праздник, будут мероприятия», – сказал представитель Кремля.

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