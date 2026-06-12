Беспилотник попал в жилой дом в Татарстане

В ночь на 12 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 231 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ над российскими регионами. Росавиация сообщала о временных ограничениях в приеме и отправки воздушных судов в аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Пензы, Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар и Бугульмы. Позже ведомство сняло ограничительные меры с аэропортов Волгограда, Пензы и Саратова.