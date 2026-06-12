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Беспилотник попал в жилой дом в Татарстане

Ведомости

В Татарстане в результате атаки БПЛА один из дронов попал в жилой дом. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов. Три человека пострадали.

«По моему поручению руководство района проводит необходимую работу по устранению последствий и организации условий для эвакуированных жителей: горячее питание, вода, медицинская помощь», – написал Минниханов в своем Telegram-канале. Жильцы дома эвакуированы, пострадавшим оказывают помощь.

Атаке также подверглись промышленные предприятия региона. Минниханов уточнил, что производственные процессы там не останавливались.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об отмене всех массовых мероприятий в городе.

В ночь на 12 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 231 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ над российскими регионами. Росавиация сообщала о временных ограничениях в приеме и отправки воздушных судов в аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Пензы, Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар и Бугульмы. Позже ведомство сняло ограничительные меры с аэропортов Волгограда, Пензы и Саратова.

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