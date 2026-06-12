Росавиация ввела ограничения на работу девяти аэропортов
В девяти российских аэропортах временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Под действие плана «Ковер» попали аэропорты Волгограда, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Пензы, Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар и Бугульмы. В Росавиации подчеркнули, что введенные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
По последней сводке Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 67 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки отражались с 14.00 до 20.00 мск 11 мая над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона.