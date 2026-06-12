Росавиация ввела ограничения на работу девяти аэропортов

По последней сводке Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 67 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки отражались с 14.00 до 20.00 мск 11 мая над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона.