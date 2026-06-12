Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LENT1 826-0,22%CNY Бирж.10,604+0,18%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%RGBITR784,4+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация ввела ограничения на работу девяти аэропортов

Ведомости

В девяти российских аэропортах временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Под действие плана «Ковер» попали аэропорты Волгограда, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Пензы, Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар и Бугульмы. В Росавиации подчеркнули, что введенные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

По последней сводке Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 67 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки отражались с 14.00 до 20.00 мск 11 мая над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её