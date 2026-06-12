МИД РФ: США развернули «охоту» на россиян в Таиланде
МИД России призвал россиян быть осторожнее при поездках в Таиланд из-за риска задержания по запросу американских властей. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами», – заявили в МИД.
Ведомство напомнило о деле предпринимателя Виктора Бута, который был арестован в Таиланде в 2008 г. по запросу США, а затем экстрадирован в Соединенные Штаты.
В сообщении также говорится, что задержанные могут сталкиваться с психологическим давлением и попытками добиться признания вины. В связи с этим МИД рекомендовал россиянам, которые допускают возможность интереса к ним со стороны американских правоохранительных органов, воздержаться от поездок в Таиланд. Аналогичная рекомендация касается транзитных пересадок через аэропорты страны, поскольку между Бангкоком и Вашингтоном действует договор о выдаче.
Ведомство также посоветовало гражданам при поездках за рубеж иметь при себе контакты российских дипломатических представительств и консульских учреждений.
Бут был задержан в Таиланде в 2008 г. по обвинениям США в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 г. его экстрадировали в Соединенные Штаты, а спустя два года американский суд приговорил его к 25 годам лишения свободы, хотя вину он не признал. В декабре 2022 г. Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по делу о контрабанде наркотиков.