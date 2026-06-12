МИД РФ: США развернули «охоту» на россиян в Таиланде

Бут был задержан в Таиланде в 2008 г. по обвинениям США в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 г. его экстрадировали в Соединенные Штаты, а спустя два года американский суд приговорил его к 25 годам лишения свободы, хотя вину он не признал. В декабре 2022 г. Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по делу о контрабанде наркотиков.