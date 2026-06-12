Путин в День России встретился с участниками спецоперации

Открывая встречу, глава государства отметил, что поддерживает постоянный контакт с представителями различных родов войск – от рядового состава до командования. При этом он подчеркнул, что хотел отдельно встретиться с участниками спецоперации в праздничный день, так как именно военные напрямую занимаются защитой Родины.