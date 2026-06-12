Путин в День России встретился с участниками спецоперации
Президент России Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими – участниками спецоперации. Об этом сообщили в Кремле.
Открывая встречу, глава государства отметил, что поддерживает постоянный контакт с представителями различных родов войск – от рядового состава до командования. При этом он подчеркнул, что хотел отдельно встретиться с участниками спецоперации в праздничный день, так как именно военные напрямую занимаются защитой Родины.
«Это ваш день, День России», – сказал Путин.
Президент также поблагодарил военнослужащих за службу и отметил, что главной целью встречи было лично выразить им признательность.
До этого Путин вручил в Кремле государственные премии и золотые медали «Герой Труда». В ходе церемонии президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда оставались важнейшими ценностями российского народа и помогали стране преодолевать испытания.