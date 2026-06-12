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Главная / Политика /

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общая штатная численность армии установлена в 2 399 130 человек, из которых 1 510 000 – военнослужащие.

В соответствии с предыдущим указом от 4 марта 2026 г. количество военнослужащих составляло 1 502 640 человек. Таким образом, штатная численность военнослужащих увеличилась на 7360 человек.

12 июня глава государства провел в Кремле встречу с ветеранами спецоперации в честь Дня России. В рамках мероприятия он заявил, что численность группировки российской армии в зоне спецоперации сейчас превышает 700 000 человек. 

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