Китай заявил об обнаружении черепах и рыб со шпионскими датчиками

По данным китайского ведомства, иностранные разведывательные службы ведут «невидимую тайную войну» в акваториях вокруг Китая, используя новые методы наблюдения и современные технические средства для сбора данных о морской среде и подводной инфраструктуре страны. В частности, министерство утверждает, что в китайских водах были обнаружены морские животные с прикрепленными сенсорами. Как заявили в ведомстве, такие устройства в режиме реального времени собирали информацию о температуре воды, солености и океанических течениях, после чего передавали данные за границу через спутниковую связь.