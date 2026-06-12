Китай заявил об обнаружении черепах и рыб со шпионскими датчиками
Министерство государственной безопасности Китая заявило об обнаружении у своих берегов «шпионских черепах» и «шпионских рыб», оснащенных датчиками для сбора разведывательной информации. Об этом сообщила The Guardian.
По данным китайского ведомства, иностранные разведывательные службы ведут «невидимую тайную войну» в акваториях вокруг Китая, используя новые методы наблюдения и современные технические средства для сбора данных о морской среде и подводной инфраструктуре страны. В частности, министерство утверждает, что в китайских водах были обнаружены морские животные с прикрепленными сенсорами. Как заявили в ведомстве, такие устройства в режиме реального времени собирали информацию о температуре воды, солености и океанических течениях, после чего передавали данные за границу через спутниковую связь.
Кроме того, китайские спецслужбы сообщили об обнаружении буев, якобы установленных иностранным океанографическим институтом. По версии Пекина, эти устройства позволяли отслеживать акустические сигнатуры китайских подводных лодок. Также в министерстве заявили о выявлении нового типа беспилотных морских аппаратов, работающих за счет энергии волн и солнечных батарей. По утверждению китайской стороны, они использовались для сбора данных о морской обстановке и передвижении судов.
Пекин регулярно сообщает о предполагаемой разведывательной активности в Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море и Тайваньском проливе, отмечает The Guardian. Ранее китайские власти также заявляли об обнаружении на морском дне скрытых устройств, которые могли использоваться для навигации иностранных подводных лодок.