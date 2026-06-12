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Разведка США признала хранение опасных патогенов на Украине

Ведомости

На территории Украины хранятся образцы особо опасных патогенов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ национальной разведки США.

Согласно документу, в перечень патогенов входят сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (MERS), тяжелый острый респираторный синдром (SARS), лихорадки Марбург, Эбола и Ласса, чума, а также риккетсиозы и другие опасные возбудители.

Тема украинских биолабораторий обсуждалась в 2022 г. после начала специальной военной операции. Тогда Минобороны РФ заявило об обнаружении документов, свидетельствующих о реализации на Украине военно-биологических программ при поддержке США. Российская сторона утверждала, что в лабораториях велись исследования опасных патогенов, включая возбудителей холеры, чумы и сибирской язвы, а общий объем финансирования проектов со стороны США составлял около $32 млн.

В марте 2022 г. Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Тогда заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что организация не располагает информацией о каких-либо военно-биологических программах на Украине и не имеет мандата, а также технических и операционных возможностей для проверки подобных утверждений.

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