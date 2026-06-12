Разведка США признала хранение опасных патогенов на Украине
На территории Украины хранятся образцы особо опасных патогенов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ национальной разведки США.
Согласно документу, в перечень патогенов входят сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (MERS), тяжелый острый респираторный синдром (SARS), лихорадки Марбург, Эбола и Ласса, чума, а также риккетсиозы и другие опасные возбудители.
Тема украинских биолабораторий обсуждалась в 2022 г. после начала специальной военной операции. Тогда Минобороны РФ заявило об обнаружении документов, свидетельствующих о реализации на Украине военно-биологических программ при поддержке США. Российская сторона утверждала, что в лабораториях велись исследования опасных патогенов, включая возбудителей холеры, чумы и сибирской язвы, а общий объем финансирования проектов со стороны США составлял около $32 млн.
В марте 2022 г. Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Тогда заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что организация не располагает информацией о каких-либо военно-биологических программах на Украине и не имеет мандата, а также технических и операционных возможностей для проверки подобных утверждений.