Разведка США признала хранение опасных патогенов на Украине

В марте 2022 г. Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Тогда заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что организация не располагает информацией о каких-либо военно-биологических программах на Украине и не имеет мандата, а также технических и операционных возможностей для проверки подобных утверждений.