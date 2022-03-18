ООН заявила об отсутствии мандата на проверку данных о биолабораториях на Украине
У ООН нет мандата и технических возможностей для того, чтобы расследовать заявления России о создании на Украине биологического оружия. Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на заседании Совбеза ООН.
«Я осведомлена о том, что Российская Федерация представила документы касательно обвинений в реализации биологических программ на Украине», — отметила Накамицу, добавив, что ООН не располагает информацией по поводу каких-либо биологических программ на Украине.
«Я также хотела бы отметить, что ООН в настоящее время не обладает ни мандатом, ни технической или операционной возможностью для проверки данной информации», — сказала она.
Соответствующий инструмент международного права в данном случае — Конвенция о биологическом оружии 1972 г., которая запрещает «разработку, производство, приобретение, передачу, накопление и применение биологического и токсинного оружия», напомнила она. И Россия, и Украина присоединились к конвенции. Документ предполагает несколько механизмов, к которым могут обратиться стороны, если у них есть подозрения о ненадлежащем использовании опасных биологических агентов и токсинов другим государством, — в том числе двухсторонние консультации или консультации в рамках международных процедур.
Россия запросила заседание Совбеза ООН после сообщения Минобороны РФ о том, что в ходе военной операции на Украине были обнаружены доказательства существования лабораторий, где разрабатывалось биологическое оружие. Ведомство утверждало, что компоненты биологического оружия создавались при непосредственном участии Пентагона, а общий объем финансирования программы составил $32 млн.
Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от властей США раскрыть информацию о военно-биологических исследованиях в лабораториях Украины. По данным Минобороны, в них велись работы с крайне опасными вирусами, в том числе с холерой, чумой и сибирской язвой, однако после начала боевых действий 24 февраля эти работы были экстренно свернуты, а патогены уничтожены.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакое химическое или любое другое оружие массового поражения в стране никто не разрабатывал, а лаборатории сохранились еще со времен СССР. Пентагон также отметил, что США не разрабатывают биологическое оружие на украинской территории. При этом замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и Вашингтон обеспокоен тем, что российские военные могут попытаться получить над ними контроль.