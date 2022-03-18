ООН заявила об отсутствии мандата на проверку данных о биолабораториях на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакое химическое или любое другое оружие массового поражения в стране никто не разрабатывал, а лаборатории сохранились еще со времен СССР. Пентагон также отметил, что США не разрабатывают биологическое оружие на украинской территории. При этом замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и Вашингтон обеспокоен тем, что российские военные могут попытаться получить над ними контроль.