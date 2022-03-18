Посольство России потребовало от США раскрыть данные о лабораториях на Украине

О том, что на Украине найдены доказательства существования лабораторий, где велась разработка компонентов биологического оружия, Минобороны заявило 6 марта. По данным военных, биологическую программу на Украине проводил Пентагон. По данным Минобороны, российские военные обнаружили факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы 24 февраля, в первый день военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский эти сведения опроверг. Он подчеркнул, что страна не разрабатывала никакое оружие массового поражения, а лаборатории сохранились еще со времен СССР.