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Посольство России потребовало от США раскрыть данные о лабораториях на Украине

Ведомости

Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США раскрыть информацию о военно-биологических исследованиях в украинских лабораториях, говорится в Telegram-канале дипмиссии.

«Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон», — заявили дипломаты.

В ходе спецоперации на Украине российские военные получили доказательства создания компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона. Согласно документам, финансирование программы составило $32 млн, а одним из его кураторов была глава офиса Управления Минобороны США по снижению угрозы в посольстве страны в Киеве Джоанна Уинтролл, говорится в сообщении МИДа.

Задача таких акций, по мнению дипломатов, «обвинение России в применении химического оружия против населения Украины». «Информация вызывает озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ», — указано в сообщении.

О том, что на Украине найдены доказательства существования лабораторий, где велась разработка компонентов биологического оружия, Минобороны заявило 6 марта. По данным военных, биологическую программу на Украине проводил Пентагон. По данным Минобороны, российские военные обнаружили факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы 24 февраля, в первый день военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский эти сведения опроверг. Он подчеркнул, что страна не разрабатывала никакое оружие массового поражения, а лаборатории сохранились еще со времен СССР.

Госдеп США назвал сообщения Минобороны дезинформацией. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных