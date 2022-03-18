Посольство России потребовало от США раскрыть данные о лабораториях на Украине
Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США раскрыть информацию о военно-биологических исследованиях в украинских лабораториях, говорится в Telegram-канале дипмиссии.
«Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон», — заявили дипломаты.
В ходе спецоперации на Украине российские военные получили доказательства создания компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона. Согласно документам, финансирование программы составило $32 млн, а одним из его кураторов была глава офиса Управления Минобороны США по снижению угрозы в посольстве страны в Киеве Джоанна Уинтролл, говорится в сообщении МИДа.
Задача таких акций, по мнению дипломатов, «обвинение России в применении химического оружия против населения Украины». «Информация вызывает озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ», — указано в сообщении.
О том, что на Украине найдены доказательства существования лабораторий, где велась разработка компонентов биологического оружия, Минобороны заявило 6 марта. По данным военных, биологическую программу на Украине проводил Пентагон. По данным Минобороны, российские военные обнаружили факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы 24 февраля, в первый день военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский эти сведения опроверг. Он подчеркнул, что страна не разрабатывала никакое оружие массового поражения, а лаборатории сохранились еще со времен СССР.
Госдеп США назвал сообщения Минобороны дезинформацией. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.