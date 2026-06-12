Башню Бурдж-Халифа в Дубае подсветили цветами флага России

В нашей стране 12 июня ежегодно отмечается День России. Дата связана с принятием в 1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Уже в 1991 г. 12 июня был объявлен нерабочим днем, а с 1992 г. стал официальным праздником.