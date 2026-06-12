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Башню Бурдж-Халифа в Дубае подсветили цветами флага России

Ведомости

Башню Бурдж-Халифа в Дубае в День России подсветили цветами российского триколора, сообщило «РИА Новости».

Вечером 12 июня фасад небоскреба высотой 828 м, который представляет собой светодиодный экран площадью более 32 000 кв м, окрасился в белый, синий и красный цвета. Акция была приурочена к празднованию Дня России.

В нашей стране 12 июня ежегодно отмечается День России. Дата связана с принятием в 1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Уже в 1991 г. 12 июня был объявлен нерабочим днем, а с 1992 г. стал официальным праздником.

Президент РФ Владимир Путин по традиции вручил в Кремле золотые медали «Герой Труда» и Государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в правозащитной и благотворительной деятельности. Позднее глава государства также провел встречу с военнослужащими – участниками спецоперации.

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