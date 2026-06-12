Главные заявления Путина на встрече с участниками спецоперации в День России

Главные заявления Путина на встрече с участниками спецоперации в День РоссииПрезидент рассказал о ситуации в зоне боевых действий, ответных ударах по Украине и создании дронов с ИИ
Президент РФ Владимир Путин в День России встретился в Кремле с участниками специальной военной операции. Глава государства высказался о ходе боевых действий, противостоянии с Западом, развитии военных технологий и перспективах переговоров. «Ведомости» собрали главное из заявлений президента.
О спецоперации и военных
Участники спецоперации напрямую занимаются защитой Родины и отечества, поэтому День России – их день.
Президент отметил, что во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и завершении военных конфликтов, поскольку именно пехота и штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
По словам главы государства, он старается постоянно поддерживать контакт с представителями различных родов войск, участвующих в спецоперации – от рядовых военнослужащих до командующих.
Численность российской группировки в зоне проведения спецоперации превышает 700 000 человек.
РФ не так быстро, как хотелось бы, но каждый день продвигается в зоне проведения специальной военной операции.
Правительство РФ думает о том, как трудоустроить ветеранов после окончания спецоперации.
Нужно заниматься увековечением имен погибших героев спецоперации, называть их именами улицы и школы.
О конфликте на Украине
Россия практически одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.
По словам президента, страны НАТО развязали войну против России, которая началась с государственного переворота на Украине. «Не мы начали боевые действия с начала спецоперации. Нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну», – сказал Путин.
Россия восемь лет ждала решения конфликта в Донбассе мирными средствами, но была вынуждена защищать людей там другим путем.
Российская экономика получает ущерб от ударов вооруженных сил Украины (ВСУ), однако все быстро восстанавливается.
Противнику не удастся разобщить российское общество и нанести такой урон экономике, которого он добивается.
РФ намерена наращивать силу ответных ударов, чтобы предотвратить атаки Киева на российские гражданские объекты.
О технологиях и вооружениях
Власти РФ постарались максимально сократить бюрократические процедуры при закупках и поставках необходимого оборудования для армии.
В России активно развивается производство FPV-дронов, а также беспилотников с элементами искусственного интеллекта.
Россия продолжает наращивать низкоорбитальную спутниковую группировку, работы по ее созданию идут в хорошем темпе. Она ничем не будет уступать Starlink.
О переговорах и недругах
Европа уже не в первый раз соединяется, чтобы воевать с Россией. Это уже случалось и при Наполеоне, и при Гитлере.
Президент РФ дал совет недругам никогда не воевать с Россией, не пытаться это делать. Путин призвал жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. «Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы», – подчеркнул российский лидер.