Главные заявления Путина на встрече с участниками спецоперации в День России

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В нашей стране 12 июня ежегодно отмечается День России. Дата связана с принятием в 1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Уже в 1991 г. 12 июня был объявлен нерабочим днем, а с 1992 г. стал официальным праздником.



На фото: люди в Екатеринбурге на акции «Хором славим Россию и город!» в Историческом сквере, приуроченной к празднованию Дня России. / Донат Сорокин / ТАСС