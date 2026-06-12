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Главные заявления Путина на встрече с участниками спецоперации в День России

Президент рассказал о ситуации в зоне боевых действий, ответных ударах по Украине и создании дронов с ИИ
Елена Вострикова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин в День России встретился в Кремле с участниками специальной военной операции. Глава государства высказался о ходе боевых действий, противостоянии с Западом, развитии военных технологий и перспективах переговоров. «Ведомости» собрали главное из заявлений президента.

О спецоперации и военных

  • Участники спецоперации напрямую занимаются защитой Родины и отечества, поэтому День России – их день.

  • Президент отметил, что во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и завершении военных конфликтов, поскольку именно пехота и штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.

  • По словам главы государства, он старается постоянно поддерживать контакт с представителями различных родов войск, участвующих в спецоперации – от рядовых военнослужащих до командующих.

  • Численность российской группировки в зоне проведения спецоперации превышает 700 000 человек.

  • РФ не так быстро, как хотелось бы, но каждый день продвигается в зоне проведения специальной военной операции.

  • Правительство РФ думает о том, как трудоустроить ветеранов после окончания спецоперации.

  • Нужно заниматься увековечением имен погибших героев спецоперации, называть их именами улицы и школы.

Путин: Россия одна противостоит коллективному Западу

Политика / Международные отношения

О конфликте на Украине

  • Россия практически одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

  • По словам президента, страны НАТО развязали войну против России, которая началась с государственного переворота на Украине. «Не мы начали боевые действия с начала спецоперации. Нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну», – сказал Путин.

  • Россия восемь лет ждала решения конфликта в Донбассе мирными средствами, но была вынуждена защищать людей там другим путем.

  • Российская экономика получает ущерб от ударов вооруженных сил Украины (ВСУ), однако все быстро восстанавливается.

Как в разных городах отметили День России
В нашей стране 12 июня ежегодно отмечается День России. Дата связана с принятием в 1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Уже в 1991 г. 12 июня был объявлен нерабочим днем, а с 1992 г. стал официальным праздником.На фото: люди в Екатеринбурге на акции «Хором славим Россию и город!» в Историческом сквере, приуроченной к празднованию Дня России.
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В нашей стране 12 июня ежегодно отмечается День России. Дата связана с принятием в 1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Уже в 1991 г. 12 июня был объявлен нерабочим днем, а с 1992 г. стал официальным праздником.

На фото: люди в Екатеринбурге на акции «Хором славим Россию и город!» в Историческом сквере, приуроченной к празднованию Дня России. / Донат Сорокин / ТАСС

  • Противнику не удастся разобщить российское общество и нанести такой урон экономике, которого он добивается.

  • РФ намерена наращивать силу ответных ударов, чтобы предотвратить атаки Киева на российские гражданские объекты.

О технологиях и вооружениях

  • Власти РФ постарались максимально сократить бюрократические процедуры при закупках и поставках необходимого оборудования для армии.

  • В России активно развивается производство FPV-дронов, а также беспилотников с элементами искусственного интеллекта.

  • Россия продолжает наращивать низкоорбитальную спутниковую группировку, работы по ее созданию идут в хорошем темпе. Она ничем не будет уступать Starlink.

О переговорах и недругах

  • Европа уже не в первый раз соединяется, чтобы воевать с Россией. Это уже случалось и при Наполеоне, и при Гитлере.

  • Президент РФ дал совет недругам никогда не воевать с Россией, не пытаться это делать. Путин призвал жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. «Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы», – подчеркнул российский лидер.

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