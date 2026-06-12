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Главная / Политика /

Путин: Россия ведет очень активную работу по развитию ИИ-дронов

Ведомости

Россия активно работает над производством FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом (ИИ), заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом, очень активная работа идет по этим направлениям, ну очень», – сказал Путин на встрече с участниками спецоперации в Кремле, организованной в честь Дня России.

3 июня интервью «Коммерсанту» вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российские предприятия способны обеспечить выпуск свыше 15 000 FPV-дронов в день. Он отметил, что такое количество FPV-дронов в 2023 г. производилось за месяц.

Вице-премьер подчеркнул, что проведение специальной военной операции стало фактором, который ускорил развитие беспилотных технологий и закрепил их роль в современной военной практике. По его словам, беспилотники из вспомогательных разведывательных средств трансформировались в самостоятельный элемент вооружений, включая ударные и барражирующие системы.

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