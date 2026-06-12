Путин: Россия одна противостоит коллективному Западу
Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле.
«Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Северо-Атлантического блока, которая называется по-другому НАТО», – сказал Путин.
В ходе на выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что Россия рассматривает глобальную турбулентность не только как угрозу, но и как колоссальные возможности – «чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично».
Российские власти неоднократно отвергали утверждения о возможной агрессии против стран НАТО. 6 июня Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств вновь раскритиковал подобные заявления. «Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол», – пояснил глава страны.