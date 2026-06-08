Что Путин рассказал о смене миропорядка и месте России в нем

На фоне глобальной разобщенности и смены парадигмы у России есть возможность занять новое место в мировой экономике, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. У России есть люфт в течение 10–15 лет, пока новая система не утрясется, отметил он. Например, уже сейчас мы можем занять ниши на рынках развивающихся стран, в первую очередь Африки и Азии. Кроме того, это дает возможность договориться с дружественными странами о новой системе расчетов и оборота активов, считает Белоусов. Такие шаги позволят обеспечить себе экономическую безопасность на переходный период и переговорную позицию на долгосрочное время, подчеркнул он.