Что Путин рассказал о смене миропорядка и месте России в нем

Что Путин рассказал о смене миропорядка и месте России в немНеобходимо развивать технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы не оказаться на цифровой периферии
Одной из ключевых тем пленарного заседания ПМЭФ-2026 стала структурная трансформация глобальной экономики. Россия рассматривает глобальную турбулентность не только как угрозу, но и как колоссальные возможности – «чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления.
Выстроенная десятилетиями вертикальная модель, опиравшаяся на ограниченный круг западных финансовых центров, логистических узлов и резервных валют, на деле оказалась инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, отметил Путин. По сути, «это была специально созданная система зависимости и выкачивания ресурсов», подчеркнул он. Осознав риски, большинство стран начали развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок и институты. По словам главы государства, недальновидная политика европейских элит, провоцирующая хаос и напряженность, ведет лишь к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике и подрыву глобальной безопасности.
Меняется структура роста в пользу новых центров развития стран Глобального Юга, подчеркнул глава государства. По словам президента, мир становится более справедливым – экономический рост охватывает все больше стран, а возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Сейчас доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля G7 – менее 29% и это соотношение будет и дальше увеличиваться в пользу БРИКС, указал Путин.
За последние 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами удвоилась, достигнув почти четверти мирового экспорта, а внутренний товарооборот стран превысил $1 трлн, подчеркнул Путин. Особую роль в выстраивании этой новой архитектуры президент отвел «странам-коннекторам», которые берут на себя функцию связующего звена для рынков, технологий, финансовых потоков и культуры ведения бизнеса.
Сегодня международная торговля становится эффективнее за счет отказа от лишних посредников в виде западных инфраструктурных узлов, развития расчетов в национальных валютах и формирования новых логистических маршрутов, среди которых коридор «Север – Юг» в Евразии, Трансарктический маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Черное море и Дальний Восток.
Президент констатировал, что эрозию Всемирной торговой организации (ВТО) спровоцировали сами западные государства. Они, начав проигрывать в конкурентной борьбе, заменили универсальные правила односторонними санкциями, фактически парализовав механизм ВТО. Запад создал угрозу изъятия законных активов для всех стран без исключения, что необратимо повлияло на позиции мировых валют – доллара и евро, отметил Путин.
«Подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов», в том числе высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты, подчеркнул Путин. Госдолг еврозоны в 2025 г. вырос до 81,7% от ВВП, в то время как в России он составляет 16,4% ВВП. Дефицит бюджета в странах Евросоюза в прошлом году превышал российский. Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции, считает президент.
В результате страны сокращают активы на Западе и переводят расчеты на нацвалюты, все шире используют альтернативные платежные системы, увеличивают роль цифровых финансовых активов. «Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития», – отметил Путин.
Как Россия использует возможности
Впервые президент, говоря о технологическом суверенитете, упомянул искусственный интеллект (ИИ), автономные системы и цифровые платформы. По прогнозам ученых, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в этих трех областях, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира, отметил Путин. «Перед крупными государствами, настоящими цивилизациями стоит вопрос исторического выбора: либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию», – подчеркнул он.
Путин обозначил несколько стратегических направлений, которые позволят обеспечить экономический суверенитет России. Во-первых, это сквозное внедрение технологий и использование передовых решений, которые упрощают работу бизнеса, автоматизируют бизнес-процессы и повышают производительность труда. Российская электронная коммерция растет на 30% ежегодно, страна входит в число лидеров по динамике роста этого показателя, отметил глава государства. Отечественные платформенные решения и приносят выгоду российским производителям, и дают доступ к рынку зарубежным поставщикам, отметил он. Для удержания лидерства в этой области Путин поручил подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.
Вторым фундаментальным фактором суверенитета глава государства определил человеческий капитал – это люди, их знания, квалификация, умения овладеть передовыми технологиями и создать прорывные товары. «Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане, сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем», – подчеркнул он.
В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран, напомнил Путин. Чтобы связать дальнейший рост доходов с повышением производительности труда и поддержать мобильность молодежи, президент призвал ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс, модернизирующих институт стажировок и ученических договоров.
Третьим направлением глава государства назвал сбалансированное развитие регионов и поддержку их инвестиционной привлекательности. В связи с этим Путин анонсировал продление программы инфраструктурных бюджетных кредитов и списание региональных долгов. Кроме того, власти договорились о переносе штаб-квартир госкорпораций из столицы в субъекты, напомнил Путин. В качестве позитивного примера таких переездов Путин назвал переезд «Русгидро» и банка ПСБ. Он отметил, что приняты решения в Объединенной двигателестроительной корпорации, в финальной стадии находятся решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства.
Президент поручил также разработать механизм коллективного инвестирования в проекты городской среды, который позволит гражданам напрямую участвовать в развитии родного края.
Российская экономика и деловой климат
Сильная, суверенная, динамичная экономика означает развитие частной инициативы, отметил Путин. «Для высокой деловой активности важна предсказуемость, стабильность инвестиционного климата, бизнес должен четко понимать налоговую систему, тарифы, регулирование, меры и механизмы поддержки со стороны государства, в целом условия работы на годы вперед», – отметил он. Для улучшения делового климата Путин объявил несколько мер: заморозку порогов для уплаты НДС, подготовку стратегии плавного перехода бизнеса между различными этапами развития – от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем к компании, а также разработку льготных и более комфортных условий для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.
Президент подчеркнул, что подлинный суверенитет не допускает изоляции. «Мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты», – отметил он. Для этого необходимо продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага, подчеркнул Путин.
Путин отметил, что сейчас наблюдается снижение ВВП. «Мы сознательно идем на охлаждение экономики, и ни сегодня, хочу вас заверить в этом, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим», – подчеркнул он. Базовые основы российской экономики сохраняются и это дает основания полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций, в том числе не только отечественных, но и иностранных, указал президент.
Новое место России
На фоне глобальной разобщенности и смены парадигмы у России есть возможность занять новое место в мировой экономике, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. У России есть люфт в течение 10–15 лет, пока новая система не утрясется, отметил он. Например, уже сейчас мы можем занять ниши на рынках развивающихся стран, в первую очередь Африки и Азии. Кроме того, это дает возможность договориться с дружественными странами о новой системе расчетов и оборота активов, считает Белоусов. Такие шаги позволят обеспечить себе экономическую безопасность на переходный период и переговорную позицию на долгосрочное время, подчеркнул он.
Можно подумать о новых партнерствах, в том числе цифровых – это пространство контроля бывших тотальных лидеров, добавил экономист. «В будущем это обеспечит России место за столом переговоров о том, как устроен новый мир и правила в нем», – констатировал эксперт.
В условиях фрагментации мировой экономики возрастает конфликтность, признает директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Для России это означает, что мы должны в этих условиях сохранить свою относительную независимость при принятии решений в области экономической политики, каким-то образом пытаться использовать возможности, которые дают каждый из этих центров силы для развития нашей экономики, отметил он.
Президент затронул тему ИИ и платформ, потому что это уже стало стандартом рынка – сейчас уже никто не покупает продукты без элементов ИИ и цифровых помощников, отмечает Белоусов. Кроме того, платформы собирают огромный массив данных, в том числе о демографии, спросе, производителях, т. е. это способ управления информацией и экономикой. Следующий шаг их развития – это сбор информации в промышленных масштабах, когда системы, управляющие предприятием, советуют, куда продавать и какую продукцию покупать, указывает эксперт. Если Россия будет использовать иностранные системы, можно проиграть гонку за суверенитет, считает Белоусов.
Искусственный интеллект и платформы – это важное направление, потому что это контроль над производственными цепочками во всех направлениях, добавил Широв. Очень важно иметь независимые платформы от глобальных центров сил, считает он.
Более того, Россия может заинтересовать ряд стран, которые не хотят входить в орбиту интересов крупных центров экономической и политической силы, своими решениями в области ИИ и платформ. «Если мы будем иметь свои собственные цифровые независимые решения, то наша позиция в мировой экономике будет гораздо сильнее», – подчеркнул эксперт.