Трампу разрешили организовать реслинг около Белого дома
Федеральный суд в Вашингтоне отказался блокировать бои без правил, которые пройдут на лужайке Белого дома в честь празднования 250-летия США. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте инстанции.
Судья окружного суда США Амит Мехта отклонил иск общественных активистов, которые требовали остановить проведение турнира UFC Freedom 250 и запретить использование Южной лужайки Белого дома для спортивного шоу. В решении суда говорится, что истцы не смогли доказать наличие непоправимого ущерба от проведения мероприятия, а также слишком поздно обратились с иском, несмотря на то что подготовка турнира велась несколько месяцев.
Турнир по смешанным единоборствам UFC должен пройти 14 июня на специально построенной арене на территории Белого дома. Для проведения шоу организаторы возвели крупную металлическую конструкцию под названием The Claw, сообщает US News.
Противники мероприятия утверждали, что администрация Трампа не вправе предоставлять государственную территорию для проведения коммерческого спортивного события. Однако суд не нашел оснований для его отмены.
Впервые о планах провести бои без правил на территории резиденции американского президента в августе 2025 г. заявил глава UFC Дана Уайт. Тогда же в комментарии для CBS News он подчеркнул, что одним из основных организаторов мероприятия должна была стать старшая дочь Дональда Трампа Иванка. По его словам, глава государства подчеркнул: «Хочу, чтобы Иванка занималась этим…».