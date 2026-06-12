Трампу разрешили организовать реслинг около Белого дома

Впервые о планах провести бои без правил на территории резиденции американского президента в августе 2025 г. заявил глава UFC Дана Уайт. Тогда же в комментарии для CBS News он подчеркнул, что одним из основных организаторов мероприятия должна была стать старшая дочь Дональда Трампа Иванка. По его словам, глава государства подчеркнул: «Хочу, чтобы Иванка занималась этим…».