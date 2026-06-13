В Афганистане стянули военную технику в Герат на фоне протестов женщин
Власти Афганистана ввели войска к Герату после протестов женщин из-за новых запретов. Об этом сообщает Dawn. Жители отказались от запланированных протестов после того, как власти «Талибана» жестко подавили акцию протеста женщин.
Полиция задержала не менее 30 женщин за нарушение правил одежды, а при разгоне последовавшего митинга погибли по меньшей мере два человека, включая мальчика, более 20 получили ранения.
Независимые эксперты утверждают, что силы талибов 9 июня открыли огонь по мужчинам, женщинам и детям, а также избивали некоторых из них. Местная полиция отрицает применение оружия и обвиняет протестующих в попытке нарушить общественный порядок. После призывов в соцсетях провести новые акции 12 июня в городе разместили военную технику, вооруженные полицейские на мотоциклах патрулируют улицы, а на дополнительных КПП дежурят сотрудники разведки.
10 июня гератское «Управление по распространению добродетели и предотвращению порока» опубликовало новый список правил для женщин, включающий запрет на макияж, видимые волосы, а также предписание носить носки и маски для лица. Нарушительницам грозит «задержание и тюремное заключение». Миссия ООН в Афганистане зафиксировала аресты женщин. Среди задержанных сотрудница «Врачей без границ», которую освободили только через два дня после того, как она и ее родственники подписали обязательство носить предписанную одежду. Структура «ООН-женщины» выразила серьезную обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий произвольных задержаний, отметив, что в Афганистане само задержание женщины несет огромное клеймо, подвергая ее риску изоляции и насилия даже после освобождения.