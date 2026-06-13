В Афганистане стянули военную технику в Герат на фоне протестов женщин

10 июня гератское «Управление по распространению добродетели и предотвращению порока» опубликовало новый список правил для женщин, включающий запрет на макияж, видимые волосы, а также предписание носить носки и маски для лица. Нарушительницам грозит «задержание и тюремное заключение». Миссия ООН в Афганистане зафиксировала аресты женщин. Среди задержанных сотрудница «Врачей без границ», которую освободили только через два дня после того, как она и ее родственники подписали обязательство носить предписанную одежду. Структура «ООН-женщины» выразила серьезную обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий произвольных задержаний, отметив, что в Афганистане само задержание женщины несет огромное клеймо, подвергая ее риску изоляции и насилия даже после освобождения.