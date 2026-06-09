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Главная / Политика /

Российских туристок в Афганистане предупредили о риске ареста из-за одежды

Ведомости

Российский деловой центр в Афганистане предупредил россиянок, путешествующих по стране, о возможных арестах за нарушение местных норм одежды. В последнее время в крупных городах фиксируются задержания женщин, чей внешний вид не соответствует предписаниям ислама, говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

Требования к одежде включают плотную, неяркую и свободную ткань. Лицо, руки и ноги должны быть полностью скрыты, при этом в головном уборе не допускается прорезей для глаз – допускается только сетка. На ногах необходимо носить плотные носки.

Помимо этого, женщинам в Афганистане запрещено громко разговаривать, в том числе по телефону, в присутствии посторонних мужчин.

Афганистан фиксирует постепенный рост числа туристов из России: страны работают над развитием этого направления, сообщал посол Афганистана в РФ Гуль Хасан в феврале 2026 г.

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