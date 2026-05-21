В ООН обеспокоены легализацией властями Афганистана браков с девочками от 9 лет
Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) выразила серьезную обеспокоенность в связи с принятием новых законов властями страны, касающихся прав женщин и девочек. Соответствующее заявление опубликовано на сайте миссии.
В организации заявили, что указ №18, регулирующий принципы раздельного проживания супругов, стал очередным шагом в ограничении прав афганских женщин и закрепляет системную дискриминацию на уровне закона и практики.
Исполняющая обязанности главы миссии и заместитель спецпредставителя генсека ООН Жоржетт Ганьон назвала указ частью «широкой и крайне тревожной тенденции» по ограничению прав женщин и девочек в Афганистане. «Указ еще больше институционализирует дискриминацию и в сочетании с ограничениями на образование девочек и участие женщин в общественной жизни закрепляет систему, в которой афганские женщины и девочки лишаются автономии, возможностей и доступа к правосудию», – заявила Ганьон.
Особую обеспокоенность в ООН вызвали положения документа, касающиеся девочек, достигших половой зрелости. В UNAMA считают, что указ фактически допускает детские браки с 9 лет, а также позволяет трактовать молчание девочки после достижения половой зрелости как согласие на вступление в брак. В организации подчеркнули, что подобные нормы нарушают принцип свободного и полного согласия на брак и не обеспечивают защиту прав ребенка.
UNAMA призвала власти Афганистана привести законодательство в соответствие с международными обязательствами в области прав человека, включая запрет детских браков и обеспечение женщинам доступа к правосудию.
21 мая стало известно, что в Афганистане «Талибан» легализовал браки с девочками от девяти лет, привязав минимальный возраст для бракосочетания к наступлению половой зрелости.