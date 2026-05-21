В Афганистане снизили возраст вступления в брак для девочек до девяти лет

В Афганистане снизили возраст вступления в брак для девочек до девяти летМинимальный возраст для бракосочетания привязали к наступлению половой зрелости
В Афганистане «Талибан» легализовал браки с девочками от девяти лет, привязав минимальный возраст для бракосочетания к наступлению половой зрелости. Об этом сообщает The Times.
Согласно новому документу под названием «Принципы раздельного проживания супругов», возможность вступления в брак теперь напрямую связывается с наступлением половой зрелости. Молчание «девственницы», достигшей возраста полового созревания, может трактоваться как согласие на брак. В соответствии с крупнейшей суннитской школой исламского права минимальный возраст наступления половой зрелости – девять лет. Документ был одобрен верховным лидером талибов Хайбатуллой Ахундзадой и опубликован в официальной газете режима.
Новый закон также определяет, что девочки, которые были выданы замуж до достижения половой зрелости, могут выйти из такого союза только через суд талибов и только при определенных условиях – если опекуны, которые выдали девочку замуж, будут признаны жестокими, психически неполноценными или морально разложившимися.
Ранее минимальный возраст вступления в брак в Афганистане был 16 лет для девушек и 18 лет для юношей. Браки с девочками младше 15 лет были запрещены законом о ликвидации насилия в отношении женщин, принятым в 2009 г.
Исполнительный директор афганской правозащитной организации Rawadari Шахарзад Акбар отметила, что закон признает существование браков с несовершеннолетними и значительно ограничивает возможности женщин для развода. «Главный посыл этого закона – вы не сможете расстаться с мужем без его согласия», – заявила она.
По данным ЮНИСЕФ, около 28% афганских женщин в возрасте от 15 до 49 лет вступили в брак до достижения 18 лет.
3 мая стало известно, что министерство иностранных дел Афганистана прекратило верификацию документов об образовании женщин, включая выданные за рубежом.