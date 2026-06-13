В ОАЭ опровергли сообщения о разморозке иранских активов

Reuters сообщало, что Объединенные Арабские Эмираты согласились разблокировать миллиарды долларов для Ирана. Два региональных источника сообщили агентству, что ОАЭ могут высвободить в общей сложности $10 млрд, из которых более $3 млрд уже были переведены.