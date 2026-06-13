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В ОАЭ опровергли сообщения о разморозке иранских активов

В МИД арабской страны назвали данные Reuters ложными
Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты опровергли сообщения о разморозке $3 млрд активов Ирана. Сообщение в соцсети X опубликовал МИД ОАЭ.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эти утверждения являются ложными и необоснованными. «Никакие иранские средства не были разморожены, переведены или переправлены через ОАЭ», – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел ОАЭ также призвало средства массовой информации проявлять точность, опираться на официальные источники и воздерживаться от публикации и распространения непроверенной информации и необоснованных утверждений.

Reuters сообщало, что Объединенные Арабские Эмираты согласились разблокировать миллиарды долларов для Ирана. Два региональных источника сообщили агентству, что ОАЭ могут высвободить в общей сложности $10 млрд, из которых более $3 млрд уже были переведены.

Два других источника, знакомых с договоренностью, оценили общий объем вовлеченных средств в $20 млрд, добавив, что этот шаг был согласован в обмен на прекращение иранских атак на ОАЭ.

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