В ОАЭ опровергли сообщения о разморозке иранских активов

В ОАЭ опровергли сообщения о разморозке иранских активовВ МИД арабской страны назвали данные Reuters ложными
Объединенные Арабские Эмираты опровергли сообщения о разморозке $3 млрд активов Ирана. Сообщение в соцсети X опубликовал МИД ОАЭ.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эти утверждения являются ложными и необоснованными. «Никакие иранские средства не были разморожены, переведены или переправлены через ОАЭ», – говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел ОАЭ также призвало средства массовой информации проявлять точность, опираться на официальные источники и воздерживаться от публикации и распространения непроверенной информации и необоснованных утверждений.
Reuters сообщало, что Объединенные Арабские Эмираты согласились разблокировать миллиарды долларов для Ирана. Два региональных источника сообщили агентству, что ОАЭ могут высвободить в общей сложности $10 млрд, из которых более $3 млрд уже были переведены.
Два других источника, знакомых с договоренностью, оценили общий объем вовлеченных средств в $20 млрд, добавив, что этот шаг был согласован в обмен на прекращение иранских атак на ОАЭ.