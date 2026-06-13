Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,604+0,18%MRKS0,485+1,04%BSPBP45,15-2,27%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%RGBITR784,42+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пять человек погибли при крушении военного самолета в Индии

Ася Султанова

Пять военнослужащих погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-32 в городе Джорхат в штате Ассам. Об этом Военно-воздушные силы Индии сообщили в соцсети X.

Авария произошла около 10:00 по местному времени (7:30 мск) 13 июня. Воздушное судно совершало плановый вылет. Сейчас на месте падения ведутся аварийно-спасательные работы, начались следственные действия.

Военное ведомство в X обратилось к общественности с просьбой не распространять неподтвержденную информацию и не строить предположений до получения предварительных итогов расследования.

Как сообщает NDTV, согласно предварительным данным, самолет Ан-32 упал на территории авиабазы ВВС при заходе на посадку, после чего на месте крушения возник пожар.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь