Пять человек погибли при крушении военного самолета в Индии
Пять военнослужащих погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-32 в городе Джорхат в штате Ассам. Об этом Военно-воздушные силы Индии сообщили в соцсети X.
Авария произошла около 10:00 по местному времени (7:30 мск) 13 июня. Воздушное судно совершало плановый вылет. Сейчас на месте падения ведутся аварийно-спасательные работы, начались следственные действия.
Военное ведомство в X обратилось к общественности с просьбой не распространять неподтвержденную информацию и не строить предположений до получения предварительных итогов расследования.
Как сообщает NDTV, согласно предварительным данным, самолет Ан-32 упал на территории авиабазы ВВС при заходе на посадку, после чего на месте крушения возник пожар.