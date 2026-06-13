В Казахстане могут ввести штрафы за нецензурную брань в интернете
Власти Казахстана намерены ввести административную ответственность за нецензурную брань на онлайн-платформах. Об этом сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов.
По его словам, соответствующие нормы содержатся в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа».
«Законопроект предусматривает установление административной ответственности за нецензурную брань на онлайн-платформах», – заявил Бектенов (цитата по «РИА Новости»). Глава правительства напомнил, что действующее законодательство уже относит нецензурную брань и другие действия, нарушающие общественный порядок, к мелкому хулиганству.
За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (около $180), общественные работы сроком от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
По словам Бектенова, законопроект планируется внести в парламент уже в июне и рассмотреть до конца текущего года.
В мае 2025 г. зампредседателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что в Госдуме предложили выделить использование нецензурной лексики в общественных местах в качестве отдельного правонарушения в КоАП и установить высокие штрафы. «Никто не говорит, что человек на стройке, если что-то случилось, не может ненормативную лексику использовать, дело не в этом», – добавил он, отметив, что важно контролировать ее использование в общественном пространстве.