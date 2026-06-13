В Казахстане могут ввести штрафы за нецензурную брань в интернете

В мае 2025 г. зампредседателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что в Госдуме предложили выделить использование нецензурной лексики в общественных местах в качестве отдельного правонарушения в КоАП и установить высокие штрафы. «Никто не говорит, что человек на стройке, если что-то случилось, не может ненормативную лексику использовать, дело не в этом», – добавил он, отметив, что важно контролировать ее использование в общественном пространстве.