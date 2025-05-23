За нецензурную лексику в общественных местах могут установить высокие штрафы

По мнению депутата, увеличение штрафов сможет ограничить граждан при нахождении в общественных местах. «Никто не говорит, что человек на стройке, если что-то случилось, не может ненормативную лексику использовать, дело не в этом», – добавил он, отметив, что стране важно контролировать ее использование в общественном пространстве, особенно когда такие слова произносит молодежь.