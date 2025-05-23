За нецензурную лексику в общественных местах могут установить высокие штрафы
В Госдуме предложили выделить использование нецензурной лексики в общественных местах в качестве отдельного правонарушения в КоАП и установить высокие штрафы. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко на форуме «Русский язык – основа национальной безопасности и суверенитета России», передает «Интерфакс».
По мнению депутата, увеличение штрафов сможет ограничить граждан при нахождении в общественных местах. «Никто не говорит, что человек на стройке, если что-то случилось, не может ненормативную лексику использовать, дело не в этом», – добавил он, отметив, что стране важно контролировать ее использование в общественном пространстве, особенно когда такие слова произносит молодежь.
Поправки в КоАП РФ будет рассматривать межфракционная рабочая группа Госдумы по защите традиционных ценностей в конце мая – начале июня.
Сейчас мат в общественных местах относится к ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ее нарушение влечет штраф в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.