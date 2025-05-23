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За нецензурную лексику в общественных местах могут установить высокие штрафы

Ведомости

В Госдуме предложили выделить использование нецензурной лексики в общественных местах в качестве отдельного правонарушения в КоАП и установить высокие штрафы. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко на форуме «Русский язык – основа национальной безопасности и суверенитета России», передает «Интерфакс».

По мнению депутата, увеличение штрафов сможет ограничить граждан при нахождении в общественных местах. «Никто не говорит, что человек на стройке, если что-то случилось, не может ненормативную лексику использовать, дело не в этом», – добавил он, отметив, что стране важно контролировать ее использование в общественном пространстве, особенно когда такие слова произносит молодежь.

Поправки в КоАП РФ будет рассматривать межфракционная рабочая группа Госдумы по защите традиционных ценностей в конце мая – начале июня.

Сейчас мат в общественных местах относится к ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ее нарушение влечет штраф в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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