В Лондоне прошел военный парад в честь дня рождения Карла III
Военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III прошел в Лондоне. Монарх вместе с членами королевской семьи наблюдал за церемонией с трибуны, сообщил ТАСС.
В шествии по улице Мэлл от Букингемский дворец до плац-парада конной гвардии приняли участие более 1400 военнослужащих, включая свыше 400 музыкантов. Также в церемонии были задействованы около 200 лошадей. Среди участников церемонии были также наследник британского престола Принц Уильям и члены его семьи.
Карл III и королева Камилла прибыли на мероприятие в открытой карете типа «Аскот-ландо», изготовленной еще в эпоху правления Королевы Виктории. За ними в открытых экипажах следовали другие члены королевской семьи. Во время церемонии монарх провел смотр своих гвардейских полков и наблюдал за торжественным выносом знамени Первого батальона Гренадерского гвардейского полка.
После завершения сухопутной части парада королевская семья вернулась в Букингемский дворец, чтобы с балкона наблюдать за авиационной частью праздника и артиллерийским салютом из 41 залпа, который дал отряд королевской конной артиллерии.
Традиция отмечать официальный день рождения британского монарха летом восходит к XVIII в. Ее ввел Георг II, родившийся в ноябре. Позднее этой практики придерживалась Елизавета II, а затем и Карл III, который родился 14 ноября, но также выбрал июнь для официальных торжеств.