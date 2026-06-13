В Лондоне прошел военный парад в честь дня рождения Карла III

Карл III и королева Камилла прибыли на мероприятие в открытой карете типа «Аскот-ландо», изготовленной еще в эпоху правления Королевы Виктории. За ними в открытых экипажах следовали другие члены королевской семьи. Во время церемонии монарх провел смотр своих гвардейских полков и наблюдал за торжественным выносом знамени Первого батальона Гренадерского гвардейского полка.