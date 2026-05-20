Британская радиостанция по ошибке сообщила о смерти короля Карла III

Британского короля Карла III «похоронили» раньше времени – радиостанция Radio Caroline по ошибке сообщила о смерти монарха. Об этом пишет The Independent.

Во время эфира станция, вещающая на юге Великобритании и в Мидлендсе, внезапно прервала обычное вещание, передала экстренное сообщение о смерти короля и включила гимн God Save the King. После этого эфир прервался примерно на 15 минут.

Позже ведущие принесли извинения, а руководство Radio Caroline объяснило произошедшее «компьютерной ошибкой».

Менеджер станции Питер Мур сообщил, что в студии случайно была активирована процедура «смерти монарха», которую британские радиостанции держат в готовности на случай кончины короля или королевы.

По словам Мура, именно временное прекращение эфира позволило сотрудникам заметить ошибку, восстановить вещание и оперативно принести извинения. «Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство», – добавил менеджер станции.

В феврале 2024 г. у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. В Букингемском дворце не уточняли, о какой именно форме рака идет речь и на какой он стадии.

29 января 2024 г. Букингемский дворец сообщил, что Карла III выписали из больницы после операции на простате.

