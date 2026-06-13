Глобальная профилактика ВИЧ резко сократилась из-за урезания поддержки Трампом
Число людей, получающих препараты для доконтактной профилактики (PrEP), используемые для предотвращения заражения ВИЧ среди лиц из группы риска, сократилось на 38% в период с 2024 по 2025 год. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на статистику Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД.
Снижение числа получающих терапию произошло после масштабных сокращений, приостановок и перебоев в финансировании программы со стороны США при президенте Дональде Трампе, а также попыток сократить объемы помощи со стороны других богатых стран.
Число новых случаев заражения ВИЧ в мире сократилось с 2,1 млн в 2010 г. до 1,2 млн в 2025 г., а число смертей, связанных со СПИДом, снизилось с 1,3 млн в 2010 г. до 570 000 в 2025 г., что является самым низким показателем за более чем 30 лет.
В России сейчас проживает меньше 1 млн людей с ВИЧ-инфекцией, заявил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий на сессии ПМЭФ «Россия – Китай: открытый диалог об инновациях в борьбе с ВИЧ и онкологией». С 2016 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ сократилась в два раза. Около 90% ВИЧ-положительных знают о своем статусе и имеют возможность своевременно начать лечение.