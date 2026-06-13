Глобальная профилактика ВИЧ резко сократилась из-за урезания поддержки Трампом

Число новых случаев заражения ВИЧ в мире сократилось с 2,1 млн в 2010 г. до 1,2 млн в 2025 г., а число смертей, связанных со СПИДом, снизилось с 1,3 млн в 2010 г. до 570 000 в 2025 г., что является самым низким показателем за более чем 30 лет.