Собянин: на подлете к Москве сбили четыре БПЛА

В ночь на 14 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Новомосковске. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Калуге, Тамбове, Нижнем Новгороде, Ярославле и Костроме.