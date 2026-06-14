Собянин: на подлете к Москве сбили четыре БПЛА
Система противовоздушной обороны Минобороны уничтожила четыре беспилотника, летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
В ночь на 14 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Новомосковске. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Калуге, Тамбове, Нижнем Новгороде, Ярославле и Костроме.