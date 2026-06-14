На следующей неделе Путин примет участие в саммите Россия – АСЕАН

На следующей неделе Путин примет участие в саммите Россия – АСЕАНВ графике президента также двусторонние встречи с лидерами стран Юго-Восточной Азии
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Россия – АСЕАН, а также проведет ряд двусторонних переговоров. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
Саммит Россия – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Россия пригласила 10 лидеров стран и правительств, за исключением Мьянмы, участие которой в организации ограничено неполитическим уровнем после военного переворота 2021 г.
Кроме мероприятий саммита у Путина запланировано множество двусторонних встреч и других событий, отметил Зарубин.
В 2025 г. Путин в Кремле провел переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. По случаю 65-летия установления дипломатических отношений между странами Сисулит подарил президенту России двух слонов. В 2024 г. Мьянма подарила России шесть слонят – пять девочек и одного мальчика, им тогда было от трех до четырех лет. Эти животные живут в Московском цирке. До этого Мьянма дарила России трех слонят более семи лет назад – их передали в театр «Уголок дедушки Дурова».