Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,604+0,18%BISVP10,46+1,06%RGSS0,187-0,64%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,55+0,1%RGBITR784,35+0,23%
Главная / Политика /

На следующей неделе Путин примет участие в саммите Россия – АСЕАН

В графике президента также двусторонние встречи с лидерами стран Юго-Восточной Азии
Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Россия – АСЕАН, а также проведет ряд двусторонних переговоров. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

Саммит Россия – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Россия пригласила 10 лидеров стран и правительств, за исключением Мьянмы, участие которой в организации ограничено неполитическим уровнем после военного переворота 2021 г.

Кроме мероприятий саммита у Путина запланировано множество двусторонних встреч и других событий, отметил Зарубин.

В 2025 г. Путин в Кремле провел переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. По случаю 65-летия установления дипломатических отношений между странами Сисулит подарил президенту России двух слонов. В 2024 г. Мьянма подарила России шесть слонят – пять девочек и одного мальчика, им тогда было от трех до четырех лет. Эти животные живут в Московском цирке. До этого Мьянма дарила России трех слонят более семи лет назад – их передали в театр «Уголок дедушки Дурова».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь