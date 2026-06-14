На следующей неделе Путин примет участие в саммите Россия – АСЕАН

В 2025 г. Путин в Кремле провел переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. По случаю 65-летия установления дипломатических отношений между странами Сисулит подарил президенту России двух слонов. В 2024 г. Мьянма подарила России шесть слонят – пять девочек и одного мальчика, им тогда было от трех до четырех лет. Эти животные живут в Московском цирке. До этого Мьянма дарила России трех слонят более семи лет назад – их передали в театр «Уголок дедушки Дурова».