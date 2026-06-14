Швейцарцы в ходе референдума отклонили лимит на число жителей

Предложение выдвинули правые и антииммиграционные группы. Они заявляли, что быстро растущее население Швейцарии вызывает перенаселенность и создает нагрузку на ресурсы страны. Против выступили крупный бизнес, правительство и большинство парламента, которые предупреждали, что ограничение численности ударит по экономике и благосостоянию страны.