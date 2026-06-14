Швейцарцы в ходе референдума отклонили лимит на число жителей
В Швейцарии на воскресном референдуме отвергли предложение ограничить численность населения страны 10 млн человек. По данным Bloomberg, против выступили 55% избирателей, сторонников оказалось 45%.
Предложение выдвинули правые и антииммиграционные группы. Они заявляли, что быстро растущее население Швейцарии вызывает перенаселенность и создает нагрузку на ресурсы страны. Против выступили крупный бизнес, правительство и большинство парламента, которые предупреждали, что ограничение численности ударит по экономике и благосостоянию страны.
Компании предупреждали, что одобрение этой меры лишит их доступа к иностранной рабочей силе. Сторонники во главе с Швейцарской народной партией делали акцент на устойчивом развитии, называя приток мигрантов фактором, превышающим природные возможности страны. Они связывали с ограничением населения решение проблем высоких арендных ставок, переполненных поездов и чрезмерной застройки.
Референдум проходил в рамках системы прямой демократии, где такие голосования проводятся до четырех раз в год. Многие предыдущие инициативы по ограничению иммиграции проваливались, а принятые правительство смягчало.