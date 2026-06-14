Президент Сомалиленда совершил первый визит в Израиль

Тель-Авив объявил о признании независимости республики в конце 2025 г. Как говорил «Ведомостям» доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов, Израиль признал Сомалиленд из-за стратегического расположения самопровозглашенной республики у берегов Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В частности, Израиль желает получить доступ к территории, откуда войска могли бы оказывать военное давление на вооруженные группировки йеменских хуситов.