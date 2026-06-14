Президент Сомалиленда совершил первый визит в Израиль

Президент Сомалиленда совершил первый визит в ИзраильЕврейское государство признало независимость африканской республики в конце 2025 года
Президент самопровозглашенного Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи совершает первый визит в Израиль. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на израильское правительство.
Абдуллахи выступил в израильском кнессете (парламенте) 14 июня.
«В течение 35 лет народ Сомалиленда строил мирное, демократическое и стойкое государство. Мы спросили мир: видите ли вы нас? Израиль ответил первым», – сказал он.
Сомалиленд объявил об отделении от Сомали в разгар гражданской войны в стране в 1991 г. В республике существуют своя армия, таможня, валюта и паспортная система. Сейчас Израиль – единственный член международного сообщества, установивший дипломатические отношения с Харгейсой (административный центр Сомалиленда).
Тель-Авив объявил о признании независимости республики в конце 2025 г. Как говорил «Ведомостям» доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов, Израиль признал Сомалиленд из-за стратегического расположения самопровозглашенной республики у берегов Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В частности, Израиль желает получить доступ к территории, откуда войска могли бы оказывать военное давление на вооруженные группировки йеменских хуситов.