Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,604+0,18%MGTS1 180+0,17%BRZL1 348+0,3%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%RGBITR784,38+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Сомалиленда совершил первый визит в Израиль

Еврейское государство признало независимость африканской республики в конце 2025 года
Ведомости

Президент самопровозглашенного Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи совершает первый визит в Израиль. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на израильское правительство.

Абдуллахи выступил в израильском кнессете (парламенте) 14 июня.

«В течение 35 лет народ Сомалиленда строил мирное, демократическое и стойкое государство. Мы спросили мир: видите ли вы нас? Израиль ответил первым», – сказал он.

Зачем Израиль признал независимость Сомалиленда

Политика / Международные новости

Сомалиленд объявил об отделении от Сомали в разгар гражданской войны в стране в 1991 г. В республике существуют своя армия, таможня, валюта и паспортная система. Сейчас Израиль – единственный член международного сообщества, установивший дипломатические отношения с Харгейсой (административный центр Сомалиленда).

Тель-Авив объявил о признании независимости республики в конце 2025 г. Как говорил «Ведомостям» доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов, Израиль признал Сомалиленд из-за стратегического расположения самопровозглашенной республики у берегов Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В частности, Израиль желает получить доступ к территории, откуда войска могли бы оказывать военное давление на вооруженные группировки йеменских хуситов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь