В результате крушения самолета в Миссури погибли 11 парашютистов и пилот

По данным представителя управления по чрезвычайным ситуациям округа Бейтс, около 11:30 по местному времени частный самолет, вылетевший из мемориального аэропорта Батлера, развернулся по неизвестной причине и потерпел крушение в районе шоссе Business 49. Все находившиеся на борту погибли. Согласно данным телеканала, 11 из 12 жертв были парашютистами, еще один – пилот.