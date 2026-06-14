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В результате крушения самолета в Миссури погибли 11 парашютистов и пилот

Ведомости

В воскресенье в Батлере (штат Миссури) разбился частный самолет, в результате чего погибли 12 человек. Об этом сообщает Fox4 со ссылкой на спасательные службы.

По данным представителя управления по чрезвычайным ситуациям округа Бейтс, около 11:30 по местному времени частный самолет, вылетевший из мемориального аэропорта Батлера, развернулся по неизвестной причине и потерпел крушение в районе шоссе Business 49. Все находившиеся на борту погибли. Согласно данным телеканала, 11 из 12 жертв были парашютистами, еще один – пилот.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, полиция штата Миссури, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Ведется поиск возможных парашютистов, которые могли покинуть борт до падения. Расследование, как ожидается, продлится несколько дней. Все полосы шоссе Business 49 в районе аэропорта закрыты в обоих направлениях из-за инцидента.

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