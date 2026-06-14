В Рио-де-Жанейро при столкновении вертолетов погиб американский певец Оливер Три

Оливер Три Никелл родился 29 июня 1993 г. в Санта-Крузе, штат Калифорния. В 2016 г. он прославился в приложении Vine под псевдонимом Турбо, который носил фирменную стрижку «боул», одежду в стиле 80-х оверсайз и вел себя эксцентрично. В том же году он выпустил свой первый хит When I’m Down, который принес ему известность и позволил подписать контракт с Atlantic Records в 2017 г.