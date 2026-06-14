Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%CNY Бирж.10,604+0,18%IMOEX2 515,33-0,22%RGBITR784,38+0,23%
Главная / Политика /

В Рио-де-Жанейро при столкновении вертолетов погиб американский певец Оливер Три

Ведомости

Два вертолета столкнулись в воскресенье над Рио-де-Жанейро и рухнули в западной части города. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли, сообщает Associated Press со ссылкой на местную пожарную службу.

По данным военной пожарной службы Рио-де-Жанейро, один из вертолетов упал на автосалон, где были припаркованы несколько электромобилей, что вызвало пожар. Возгорание было потушено.

Полиция сообщила, что американец Оливер Три (певец и комик) числился в списке пассажиров, переданном авиационным властям, однако идентифицировать тела погибших пока не удалось. Ведется расследование причин столкновения. О вероятной гибели исполнителя также сообщает CNN Brazil.

Оливер Три Никелл родился 29 июня 1993 г. в Санта-Крузе, штат Калифорния. В 2016 г. он прославился в приложении Vine под псевдонимом Турбо, который носил фирменную стрижку «боул», одежду в стиле 80-х оверсайз и вел себя эксцентрично. В том же году он выпустил свой первый хит When I’m Down, который принес ему известность и позволил подписать контракт с Atlantic Records в 2017 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте