Зюганов призвал «не сводить все к репрессиям» и оценивать Сталина по заслугам

Говоря о Сталине, лидер КПРФ назвал его ключевой заслугой проведение индустриализации. По его словам, за 20 лет Советский Союз совершил колоссальный рывок в развитии промышленности, увеличив ее потенциал в 70 раз. Комментируя вопрос о соотношении индустриализации и репрессий в исторической оценке сталинского периода, лидер КПРФ напомнил, что они были осуждены.