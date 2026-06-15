Зюганов призвал «не сводить все к репрессиям» и оценивать Сталина по заслугам
Деятельность государственных деятелей необходимо оценивать в совокупности всех результатов их правления. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Отвечая на вопрос о главных достижениях Владимира Ленина и Иосифа Сталина, Зюганов подчеркнул, что Ленину удалось сохранить государство в условиях фактического распада страны. Он отметил, что Ленин сделал это не силой оружия, а через создание новой политической системы и нового общественного договора.
Говоря о Сталине, лидер КПРФ назвал его ключевой заслугой проведение индустриализации. По его словам, за 20 лет Советский Союз совершил колоссальный рывок в развитии промышленности, увеличив ее потенциал в 70 раз. Комментируя вопрос о соотношении индустриализации и репрессий в исторической оценке сталинского периода, лидер КПРФ напомнил, что они были осуждены.
«У вас все сводится к одним репрессиям? Государей так не судят – их оценивают в совокупности», – заявил он. По мнению Зюганова, созданный в тот период промышленный и оборонный потенциал сыграл важную роль в дальнейшем развитии страны и в исходе Второй мировой войны.