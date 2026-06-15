Трамп пригрозил Франции пошлинами в 100% на вино и шампанское

По словам Трампа, он лично предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях сохранения цифрового налога. «Если они это сделают, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести пошлины в 100% на все шампанское и все вина, поступающие из Франции», – сказал президент США.