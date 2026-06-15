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Трамп пригрозил Франции пошлинами в 100% на вино и шампанское

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения 100%-ных пошлин на французские вина и шампанское, если Париж не откажется от налога на деятельность американских технологических компаний. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью газете New York Post.

По словам Трампа, он лично предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях сохранения цифрового налога. «Если они это сделают, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести пошлины в 100% на все шампанское и все вина, поступающие из Франции», – сказал президент США.

Речь идет о 3%-ном налоге для крупных технологических компаний, который действует во Франции с 2019 г. и распространяется на выручку таких корпораций, как Alphabet, Amazon и Apple. По словам Трампа, для урегулирования ситуации Макрону достаточно отменить этот сбор.

Как пишет NYP, на США приходится примерно пятая часть мировых продаж французской винодельческой отрасли. Объем поставок на американский рынок оценивается более чем в $2 млрд в год.

3 июня Трамп подтвердил свое участие в саммите G7, который пройдет во Франции с 15 по 17 июня. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

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