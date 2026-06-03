Трамп подтвердил участие в саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что примет участие в саммите лидеров стран G7, который пройдет во Франции с 15 по 17 июня. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.
По его словам, на саммит он отправится сразу после турнира UFC, который состоится 14 июня на территории Белого дома в рамках празднования 250-летия Соединенных Штатов. «Я отправлюсь на саммит G7 во Франции сразу после того, что станет одной из самых зрелищных ночей в американской истории – боев за титул чемпиона мира UFC на Южной лужайке Белого дома», – написал Трамп. Президент также заявил, что, несмотря на долгую историю Белого дома, мероприятия подобного масштаба там ранее не проводились.
27 марта AFP сообщало, что страны G7 могут не согласовать общее заявление по итогам встречи на фоне разлада союзников с США. Свое заявление по итогам встречи может опубликовать Франция, которая председательствует в G7.
28 марта Axios писал, что во время обсуждения Украины на встрече министров G7 глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Москву. Каллас спросила госсекретаря Марко Рубио, когда США начнут жестко относиться к России. По данным источников, присутствовавших на встрече, ответ Рубио был резким, и он «был явно раздражен».