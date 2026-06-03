Трамп подтвердил участие в саммите G7 во Франции

По его словам, на саммит он отправится сразу после турнира UFC, который состоится 14 июня на территории Белого дома в рамках празднования 250-летия Соединенных Штатов. «Я отправлюсь на саммит G7 во Франции сразу после того, что станет одной из самых зрелищных ночей в американской истории – боев за титул чемпиона мира UFC на Южной лужайке Белого дома», – написал Трамп. Президент также заявил, что, несмотря на долгую историю Белого дома, мероприятия подобного масштаба там ранее не проводились.