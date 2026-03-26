AFP: встреча G7 может завершиться без общего заявления на фоне разлада с США
Страны G7 могут не согласовать общее заявление по итогам встречи на фоне разлада союзников с США, передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на анонимный дипломатический источник.
«В отличие от обычного протокола и в знак расхождения во взглядах между США и их союзниками, по итогам встречи не будет опубликовано совместное итоговое коммюнике», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Свое заявление по итогам встречи может опубликовать Франция, которая председательствует в G7.
16 марта Bloomberg писал, что союзники США не понимают, каких целей Вашингтон добивается в ходе военной кампании против Ирана. Агентство сообщало, что лидеры стран «группы семи» пытались получить разъяснения от президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора.
При этом Трамп не дал прямого ответа, отметив лишь, что рассматривает несколько возможных сценариев развития ситуации. Он выразил надежду на скорое завершение конфликта.