Axios: Рубио и Каллас спорили о России на встрече G7
Во время обсуждения Украины на встрече министров G7 глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Москву, сообщили источники Axios.
Каллас спросила госсекретаря Марко Рубио, когда США начнут жестко относиться к России. По данным источников, присутствовавших на встрече, ответ Рубио был резким, и он «был явно раздражен».
«Мы делаем все возможное, чтобы завершить конфликт. Если думаете, что сможете сделать лучше, пожалуйста. Мы отойдем в сторону», – ответил Рубио. Он подчеркнул, что США пытаются вести переговоры с обеими сторонами.
После этого обмена мнениями несколько европейских министров в зале вмешались, заявив, что хотят, чтобы США продолжали дипломатию между Россией и Украиной, сообщает Axios.
Накануне Рубио заявил, что США могут направить вооружение на Ближний Восток вместо поставок Украине. По его словам, Вашингтон в первую очередь исходит из собственных военных задач и национальных интересов.